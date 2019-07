AS - Milan interessato ad Eriksen dopo la frenata con il Real Madrid

Dalla Spagna rimbalza il gradimento del Milan per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza di contratto a giugno del 2020. Secondo il noto quotidiano iberico AS, infatti, tra il danese e il Real Madrid era stato raggiunto un accordo verbale, ma poi le merengues hanno frenato un mese fa, puntando su Pogba come primo obiettivo. Ora su Eriksen ci sarebbero diversi club interessati tra cui il Manchester United, il Milan e l'Atletico Madrid.