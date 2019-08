Baiocchini: "Conti vorrebbe giocare con continuità, se dovesse andare in prestito ci sarebbe il Parma"

Il giornalista SkySport Manuele Baiocchini, ha parlato della situazione Andrea Conti: "Negli ultimi giorni forse ha capito di avere poco spazio al Milan e vorrebbe giocare con più continuità. Ha avuto un incontro con la famiglia e gli agenti. Gli hanno consigliato di non mollare e continuare, ma nel caso di uscita ci sarebbe il Parma pronto a prenderlo in prestito. Il Milan, nel caso, accetterebbe di darlo solo in prestito".