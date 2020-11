BILD - Kabak, sfida a due tra Milan e Liverpool per il centrale turco

Tra i giocatori più accostati al Milan nella scorsa estate, senza dubbio, non si può non citare il giovane Ozan Kabak. Il centrale turco, in forza allo Schalke 04, sembrava vicino ad accasarsi ai rossoneri ma alla fine è prevelsa la sua permanenza nel club della Rühr. Secondo quanto riporta la Bild, l'avanzata rossonera per Kabak non era andata a buon fine a fronte della presenza di una clausola rescissoria di 45 milioni valida solo in estate. Considerate le condizioni economiche del club attuali, sempre secondo la BILD, lo Schalke 04 nella prossima sessione non sarebbe nelle condizioni di rifiutare un'offerta dei club interessati al giocatore ovvero Milan e Liverpool.