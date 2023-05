Brahim non rientra nei piani del Real ma gli spagnoli potrebbero comunque riprenderselo

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Real Madrid non ha intenzione di puntare su Brahim Diaz in futuro e per questo motivo sarebbe disposto a cederlo a titolo definitivo. Con il Milan ci saranno colloqui a breve, dopo che il papà dello spagnolo, sempre secondo la rosea, dovrebbe incontrarsi in giornata con la dirigenza rossonera: il tema è accordarsi sul prezzo del cartellino con i rossoneri che vorrebbero scendere sotto i 22 milioni di euro. Il Real potrebbe comunque decidere di richiamare il giocatore per venderlo a un prezzo più alto e a un miglior offerente.