Brassier mette in attesa il Monaco: vuole il Milan. Richieste del Brest ritenute alte

vedi letture

Lilian Brassier, classe 1999 del Brest, quarta forza del campionato francese, è uno degli obiettivi principali per la difesa del Milan. Il centrale difensivo andrebbe a colmare le lacune del reparto - causa infortuni - che certo non possono essere ricoperte dal solo Matteo Gabbia, rientrato in anticipo dalla sua esperienza in prestito al Villarreal.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Brassier vuole il Milan. Il suo desiderio di rossonero è così forte che avrebbe messo in attesa un'offerta del Monaco che anche ha messo gli occhi su di lui. I rossoneri però devono capire come muoversi: il club francese chiede 10-12 milioni, cifra ritenuta ancora troppo elevata dalle parti di via Aldo Rossi.