Calderon: "Ecco le richieste di Conte che Perez non ha voluto soddisfare"

Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha svelato ai microfoni della BBC le richieste di Antonio Conte per sedere sulla panchina dei Blancos: "Chiedeva un contratto di tre anni, di avere nello staff cinque persone di sua fiducia e soprattutto mano libera sul mercato. Qualcosa che Florentino Perez non accetta. Non penso che sia l'allenatore giusto per il Bernabeu: è come Mourinho, un allenatore difensivo che solitamente gioca con tre centrali puntando sulle ripartenze. Non è quello che il Real si aspetta di vedere. Perez lo ha già vissuto con Mourinho: non hanno vinto la Champions e l'allenatore è andato via lasciando il club in una brutta situazione. Mou, però, è l'unico allenatore che Perez ha rispettato o sostenuto anche quando ha sbagliato. E' un allenatore che dà sempre la colpa agli altri per i suoi fallimenti. Ma se fosse libero, state sicuri che lo avrebbe già preso il Real. Conte è stato uno dei tecnici nel mirino di Perez ma sa cosa succede a Madrid ed è riluttante".