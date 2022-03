Ceccarini: "Milan per l'attacco si pensa a Origi e Scamacca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto con un'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato del Milan e delle sue mosse di mercato. Queste le sue parole: "Il Milan guarda al futuro e anche all’attacco dove presto potrebbero esserci novità. Il club rossonero, dopo aver valutato la candidatura di Belotti, ha deciso di virare su altri obiettivi e ora sta pensando a Origi e a Scamacca. Il primo non sta trovando spazio al Liverpool (vista anche la grande concorrenza in squadra), è in scadenza di contratto ed è sicuramente una bella occasione. La sensazione è che il club rossonero possa accelerare per trovare al più presto un accordo. Il Milan valuta pure l’ipotesi Scamacca, anche se per il centravanti del Sassuolo resta in vantaggio l’Inter. Intanto non ci sono più dubbi su Kessié. Il suo addio (annunciato da tempo) ha ora anche una destinazione precisa. Il centrocampista ivoriano ha scelto il Barcellona. Decisivo anche il ruolo di Xavi, che lo considera importante per il progetto dei prossimi anni. Kessié sarà uno dei protagonisti della Liga spagnola, con un contratto di 4 anni a 6,5 milioni di euro a stagione. Rimanendo al centrocampo, Pobega rientrerà alla base. Oltre all’arrivo di Adli ci sarà un nuovo inserimento. Di Renato Sanches abbiamo già parlato. Piace anche Asllani dell’Empoli, classe 2002. Un giocatore estremamente interessante ma che ha già una valutazione importante"