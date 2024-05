Chaka Traoré tornerà al Milan: il Palermo non eserciterà il diritto di riscatto

Dopo l'eliminazione dai playoff promozione in Serie B in casa Palermo è iniziata la fase di valutazione di quali tesserati (allenatore compreso) verranno riconfermati per la prossima stagione. Quella che vedrà ancora una volta i rosanero del City Group, puntare alla Serie A.

In quest'ottica, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club siciliano avrebbe già deciso di non riscattare sia Liam Henderson, centrocampista scozzese arrivato in prestito la scorsa estate dall'Empoli che Chaka Traoré, esterno offensivo classe 2004 prelevato lo scorso gennaio dal Milan e capace di scendere in campo in 12 occasioni di cui solo una dal primo minuto.