Che mercato sarà: il gennaio 2021 del Milan tra entrate e uscite

Il primo posto in classifica sarà uno stimolo in più per il mercato del Milan, sfruttare al massimo l’annata positiva e cavalcare l’onda dell’entusiasmo porterà la dirigenza a rinforzare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Pochi acquisti ma calibrati, per rendere migliore un gruppo che sta già facendo benissimo. Dunque nessuna rivoluzione, ma nel mese di gennaio Maldini e Massara andranno alla ricerca di un difensore centrale, e tra i nomi in lista c’è Mohamed Simakan dello Strasburgo, giovane francese che all’occorrenza può essere utilizzato anche da esterno destro. La cifra si aggira attorno ai 15-17 milioni di euro, e ci sarà da trattare con lo Strasburgo per limare gli ultimi dettagli. I profili che cerca la proprietà Elliott è sempre di un prospetto che possa crescere e migliorare negli anni prossimi mesi.

Il Milan agirà anche a centrocampo perché la coperta è abbastanza corta nel ruolo di mediano. Bennacer, Kessie e Tonali sono i tre titolari per tutta la stagione, ma appena uno dei tre si ferma per infortunio o squalifica (com’è capitato a cavallo tra Sassuolo e Lazio) il Milan va in affanno. Krunic non è un mediano, bensì una mezzala, ma viene utilizzato come jolly in caso di necessità. Tra l’altro il club lo ha tolto dal mercato, il bosniaco a gennaio non andrà via. Tra i nomi che vengono accostati al Milan nel ruolo di mediano c’è Kouadio Konè del Tolosa e Boubakary Soumaré del Lille.

I rossoneri però saranno sempre attenti alle occasioni e per questo non si può escludere ancora un innesto in attacco. Ma solo con formule convenienti e a costi più che ragionevoli. Tuttavia le priorità restano un difensore e un centrocampista centrale.