Concorrenza per Todibo, ma il Milan è in forte vantaggio

Barcellona e Milan hanno raggiunto un accordo di massima per Todibo, che potrebbe arrivare in prestito secco fino a giugno. La decisione spetta ora al giocatore, che ha sul tavolo anche altre offerte: Monaco, Nizza, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Watford e Benfica. Il Barça crede che il Milan sia la soluzione migliore per il ragazzo, che ha bisogno di giocare con maggiore continuità. In rossonero può trovare il giusto spazio: ecco perché la società milanista - come riporta La Gazzetta dello Sport - è in forte vantaggio sulla concorrenza.