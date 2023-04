CorSera - Futuro Ibra: per ora non ci sono stati colloqui con Maldini e la proprietà. Il suo rinnovo non è una priorità per il Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, non è al momento una priorità per il Milan, tanto che finora non ci sono stati colloqui con Maldini e la proprietà per parlare di un possibile prolungamento. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che la questione del futuro dello svedese sarà affrontata solo in estate, quando la missione principale del club sarà comunque trovare un centravanti giovane, di talento e di prospettiva da affiancare a Giroud.