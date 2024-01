CorSera - Il Bayern Monaco piomba su Tomori: no secco del Milan

Fikayo Tomori è attualmente infortunato e dovrà restare ai box ancora per un po' d tempo, ma nonostante questo è finito nel mirino del Bayern Monaco che ha chiesto informazioni su di lui. Dal Milan, però, come riporta stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, è arrivato un secco no perchè il difensore inglese è un punto fermo del Diavolo e dunque non è sul mercato.

L'infortunio di Tomori, rimediato nel match contro la Salernitana dello scorso 22 dicembre, è piuttosto grave: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Per fortuna non c'è stato bisogno dell'operazione chirurgica, ma l'inglese dovrà stare fermo ancora per un po' di tempo (le previsioni dopo l'infortunio parlavano di non meno di due mesi).