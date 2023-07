CorSera - Milan, si stringe per il mediano: Musah del Valencia è sempre l’obiettivo numero uno

Dopo aver definito anche l'arrivo di Samuel Chukwueze, che oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, il Milan non ha intenzione di fermarsi ed è al lavoro per chiudere un altro colpo in mezzo al campo: come riporta stamattina il Corriere della Sera, Yunus Musah del Valencia è sempre l’obiettivo numero uno del club di via Aldo Rossi.