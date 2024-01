CorSport - Tanti club di A hanno chiesto Romero in prestito: lui preferisce la Spagna

Luka Romero è arrivato al Milan nel corso dell'ultima estate, a parametro zero dopo aver giocato due stagioni alla Lazio. Il calciatore argentino non ha trovato molto spazio ancora nelle scelte di Pioli e, a 19 anni, sembra che abbia ancora bisogno di crescere. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sulle tracce di Romero ci sarebbero tanti club di Serie A.

Secondo il quotidiano, diverse squadre della massima categoria italiane avrebbero chiesto informazioni al Milan per un eventuale prestito di Luka Romero. Per il momento non c'è nulla di avviato ma secondo l'indiscrezione il giocatore, se dovesse partire in prestito, preferirebbe tornare in Spagna dove ha già giocato con il Maiorca piuttosto che rimanere in Italia.