Cremonese, Braida punta due talenti del Milan: Maldini jr e Colombo

Per rinforzare l'attacco la Cremonese guarda in casa Milan e in particolar modo a due giovani talenti rossoneri. Si tratta, come riferisce Sportgrigiorosso, di Daniel Maldini, trequartista figlio d'arte classe 2001, e di Lorenzo Colombo, centravanti classe 2002. I buoni uffici dell'uomo mercato della Cremonese Ariedo Braida potrebbero essere decisivi per il loro trasferimento in Serie B qualora il club rossonero decidesse di mandare a farsi le ossa i due talenti lontano da Milano.