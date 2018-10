Dal Brasile: il Milan segue Rodrigo Caio dopo il ko di Caldara

Stando a quanto emerso in Brasile, il Milan starebbe seguendo Rodrigo Caio, difensore centrale del San Paolo con passaporto italiano. L'infortunio di Mattia Caldara, che dovrà stare fermo per tre mesi, potrebbe far correre ai ripari il Diavolo: in questo senso può essere letto l'interessamento verso il classe '93, nato e cresciuto nel club paulista. Il nativo di Dracena era stato accostato al Milan già negli scorsi mesi.