Dall'Inghilterra: Glasner in trattativa avanzata con il Milan
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In Inghilterra riferiscono che Oliver Glasner è in trattativa avanzata per diventare il nuovo allenatore del Milan al posto dell'esonerato Allegri
Secondo quanto riferisce il Times in Inghilterra, Oliver Glasner è in trattativa avanzata per diventare il nuovo allenatore del Milan al posto di Massimiliano Allegri che due settimane fa è stato esonerato dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League.
Settimana scorsa, il tecnico austriaco, che qualche giorno fa ha salutato il Crystal Palace dopo aver alzato la Conference League, ha avuto un lungo incontro di sei ore con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, i quali sono rimasti piacevolmente colpiti dalle idee di Glasner. La fumata bianca non c'è ancora stata, ma è lui il prescelto per diventare il nuovo tecnico rossonero.
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