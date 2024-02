Dalla Francia: "Leao a fine ciclo con il Milan, su di lui non solo PSG"

Il Milan continua a correre e a vincere in campionato, mostrando il solito cuore ma evidenziando ancora una fragilità difensiva abbastanza preoccupante. Nella prossima sfida in Serie A, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro in quella che potrebbe essere davvero una gara cruciale per l'attiale periodo dei ragazzi di Stefano Pioli. Anche se la sessione di calciomercato invernale è terminata da diversi giorni, continuano a rimbalzare rumors e voci sul futuro di Rafa Leao.

Infatti, come riporta il giornalista francese Sèbastien Denis, il futuro di Rafael Leao sembra ormai lontano da Milano.

Queste le parole scritte sui propri canali social: "Rafael Leão si considera a fine ciclo con il Milan, ma non ha dato una priorità per il suo futuro: non c'è solo il PSG ma anche diversi club di Premier League, con la stella portoghese che vorrebbe essere inserito in una squadra che possa valorizzarlo da esterno e non da prima punta. Resiste la clausola rescissoria da 175 milioni di euro dal 5 al 15 luglio di ogni anno fino al 2028".