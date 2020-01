Pepe Reina all'Aston Villa, arrivano altre conferme. Il portale spagnolo as.com riporta che il portiere ex Liverpool e Napoli è pronto a tornare in Inghilterra, precisamente all'Aston Villa. L'estremo difensore ha già un accordo di massima con il club inglese: un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza.