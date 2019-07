Dall’Inghilterra: derby milanese per Nemanja Matic

Secondo quanto riferito da Mark Ogden per ESPN, Nemanja Matic avrebbe richiesto un colloquio con Gunnar Solskjaer per discutere del suo futuro. Il difensore classe 1988 vorrebbe lasciare Manchester per provare una nuova sfida, e su di lui sarebbero piombate Milan ed Inter. L’Inter avrebbe già avanzato un’offerta, 10 milioni di sterline più il cartellino di Radja Nainggolan mentre quello del Milan sarebbe solo timido sondaggio. Il giocatore, in attesa di novità, partirà per il ritiro dei Red Devils.