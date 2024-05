Di Marzio: "Fonseca è il prescelto. La dirigenza non si è fatta condizionare dalla sollevazione popolare"

Gianluca Di Marzio fa il punto sulla panchina del Milan: pochi dubbi sulla scelta del dopo-Pioli che sarà Paulo Fonseca, reduce da un biennio positivo al Lille, con la squadra che si è qualificata in quest'ultima stagione ai preliminari di Champions League.

"Più che il favorito è il prescelto. Una decisione che il Milan ha ponderato in queste settimane senza farsi condizionare dalla sollevazione popolare, comunque meno forte rispetto a Lopetegui. Gli incontri con Fonseca, i dati ricevuti, i giovani lanciati a Lille hanno inciso. E in più è piaciuto come allenatore e come persona. È stato nominato miglior allenatore della Ligue 1 per due anni consecutivi dai giocatori. E poi conosce il campionato italiano, ha vissuto la pressione della piazza di Roma che gli ha dato vantaggi e il fatto che sia in linea con la filosofia societaria. Poi, non potrà piacere a tutti ma dovrà essere bravo lui a battere la diffidenza di una parte del pubblico".