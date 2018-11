Di Marzio: "Il Milan sta cercando occasioni di mercato in tutti i reparti. Ibra? Dipende tutto dai rossoneri"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a SkySport24 e in merito al mercato di gennaio del Milan ha dichiarato: "Il Milan sta cercando occasioni di mercato in tutti i reparti. Il centrocampo è forse il reparto dove c'è bisogno di rinforzi visto che ci sono stati i gravi infortuni di Biglia e Bonaventura. In attacco, avendo cambiato modulo, serve un'altra punta e si parla tanto di Ibrahimovic, che è un'occasione di mercato. I Galaxy sono convinti di trattenerlo, ma vogliono la felicità di Ibra e quindi se lui dovesse chiedere la cessione per tornare al Milan loro non si opporrebbero. Tutto dipende dal Milan, che dovrà decidere se chiudere o meno questa operazione. Lui a Los Angeles sta bene, non c'è nessun frattura con i Galaxy, ma una chiamata del Milan potrebbe cambiare tutto. L'affare non è ancora fatto, ma Ibra tornerebbe volentieri in rossonero".