Di Marzio: "Immagino che all’inizio della settimana prossima si capirà se Rangnick accetterà o meno la proposta del Milan"

vedi letture

In diretta su Sky Sport 24, durante Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio parla delle possibili scelte del Milan per allenatore e dirigenti. La chiave, secondo il gionalista di Sky, è capire cosa farà l'attuale CT dell'Austria Ralf Rangnick.

FUTURO MILAN, LE PAROLE DI DI MARZIO

Allenatore Milan? "C’è Glasner, c’è Pochettino. C’era Slot ma si è defilato, non vuole tornare immediatamente in pista. Il Milan sta continuando i suoi casting, quindi non escludiamo che possa esserci anche qualcun altro. Il Milan si sta prendendo il tempo necessario per non sbagliare le scelte, per costruire una nuova struttura che non parte solo dall’allenatore ma da un responsabile dell’area tecnica. Il nome è sempre quello di Ralf Rangnick, anche se poco fa il presidente della federazione austriaca ha detto che contano su Rangnick fino agli Europei. Immagino che all’inizio della settimana prossima si capirà se Rangnick accetterà o meno la proposta del Milan: andrebbe a prendersi una responsabilità molto ampia, anche di decisioni, sugli uomini da inserire all’interno del Milan”