Di Marzio: "Milan, prosegue il pressing per Demiral"

Il Milan non molla Merih Demiral. I rossoneri insistono con la Juventus per ottenere il difensore turco, con i bianconeri che hanno dato qualche apertura per discutere del trasferimento ma senza dare ancora il via libera alla cessione. Inoltre, è tutta ancora da stabilire la formula per capire poi se la Juve manterrà un’opzione sul futuro di Demiral o se il turco passerà al Milan a titolo definitivo.

Fabio Paratici presto rientrerà da Singapore, dove la Juventus è in tournée per l’International Champions Cup, quindi nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi per questa trattativa.