Di Marzio: "Non solo Hojlund e Vlahovic, torna in lista il nome di Victor Boniface"

Oggi alle 23:54Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di trattative, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Il Milan lavora per regalare a Massimiliano Allegri un’altra pedina in attacco. Il nuovo allenatore rossonero potrà contare su Santiago Gimenez, ma la dirigenza vuole portare a Milanello un altro centravanti.

Di Marzio: "Non solo Højlund e Vlahovic: torna in lista il nome di Victor Boniface, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen".