Di Marzio: "Non solo Hojlund e Vlahovic, torna in lista il nome di Victor Boniface"
MilanNews.it
Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di trattative, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti. Il Milan lavora per regalare a Massimiliano Allegri un’altra pedina in attacco. Il nuovo allenatore rossonero potrà contare su Santiago Gimenez, ma la dirigenza vuole portare a Milanello un altro centravanti.
Di Marzio: "Non solo Højlund e Vlahovic: torna in lista il nome di Victor Boniface, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
Primo Piano
Questione Curva, parlano gli esponenti del tifo: "Se c'è volontà di trovare una soluzione, il Milan si faccia avanti"
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com