Di Marzio: "Panchina Napoli, proseguono i contatti con Conte. Pioli sullo sfondo"

Ospite negli studi di Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla panchina del Napoli: con Gasperini ancora in stand-by, con il rinnovo con l'Atalanta più vicino, i partenopei spingono forte su Antonio Conte. Proseguono i contatti per trovare l'intesa. Sullo sfondo resta Stefano Pioli, che entrerebbe in corsa qualora le due opzioni principali sfumassero. Oggi può essere la giornata decisiva.