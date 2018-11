Di Stefano: "Il nome di Ibra al Milan tornerà di moda a gennaio"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato della situazione in avanti per il Milan in vista del mercato di gennaio: "Il Milan dovrà comprare un attaccante, se non addirittura due, perchè è cambiato il sistema di gioco. Non si può continuare con due punte, se ne hai soltanto due in rosa. Ibra, secondo me, tornerà di moda, perchè i rapporti con Raiola sono più che mai buoni stavolta, perchè Ibra non vuol più continuare ai Galaxy, perchè Ibra non guadagna più le stesse cifre di prima. In tutto questo non dobbiamo dimenticare che tra poco meno di un mese Paquetà inizierà ad allenarsi con il Milan e a gennaio verrà ufficialmente tesserato con i rossoneri".