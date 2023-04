È vera la news di Record sulla multa di Leao? Massara spiega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Empoli:

È vera la voce di Record sulla multa di Leao?

"La multa è grande, ma è inferiore ai 21 milioni. Noi siamo spettatori interessati alla vicenda, non parti in causa, ma siamo fiduciosi che le parti in causa possano trovare una soluzione per permetterci il rinnovo in maniera più veloce".