Fiorentina, il ds Pradè conferma: "Pezzella chiesto ieri in prestito dal Milan"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa di Ante Rebic e, soprattutto di German Pezzella, confermando la notizia di MilanNews.it sul tentativo in extremis per il centrale argentino (clicca QUI per leggere il pezzo integrale): "Milenkovic e Pezzella con una cifra congrua potevano andare anche loro, come Chiesa. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto. Se non accetterà, l’anno prossimo lo venderemo. Su Pezzella l'unica offerta ce l'hanno portata ieri sera, un prestito chiesto dal Milan. Questione Rebic? Non spetta a me".