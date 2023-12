Footmercato - Negli scorsi giorni incontro tra il Milan e l'entourage di Guy Noël Zohouri

Non solo Popovic. Il Milan continua a setacciare il mercato europeo alla ricerca dei migliori giovani da inserire nel suo settore giovanile. L'ultima notizia arriva dalla Francia, dal sito specializzato di calciomercato 'Footmercato': negli scorsi giorni - si legge - incontro tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del centrocampista classe 2007 Guy Noël Zohouri.

A soli 16 anni - si legge - è titolare con l'Under 19 del Le Havre. In mezzo al campo si mette spesso in evidenza per le sue incursioni, la sua tecnica e la sua potenza. Zohouri è legato al Le Havre da un contratto fino al 30 giugno 2025: il Milan quindi non potrà prenderlo a parametro zero, ma se vorrà affondare il colpo dovrà trattare con la società transalpina.