Gattuso: "Higuaín non mi ha mai detto di voler andare via"

In settimana, alcuni quotidiani hanno scritto di una possibile cessione di Gonzalo Higuaín. Queste le dichiarazioni di Gattuso in conferenza stampa: "Le frasi sui giornali non mi disturbano. E' capitato di giocatori che sono venuti e hanno avuto dei problemi familiari come Bonucci che ha fatto una scelta precisi. Higuaín non mi ha mai detto di voler andare via, gli ho detto di essere meno nervoso. Sulle altre cose non ho mai parlato, è uno dei giocatori più importanti, deve essere meno nervoso. Mi sembrano strani questi titoli sui giornali, se avesse avuto voglia di cambiare aria me l'avrebbe detto".