Gattuso su Ibra: "E' stato cercato e ci sta pensando"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Ibrahimovic: "Voi state sbagliando un passaggio, che è fondamentale. Quando dite che Ibrahimovic si propone... Forse anche no. Forse invece è il club che l'ha cercato, lui ci sta pensando. Poi penso che la cosa più importante sia la mentalità, quando si fa un cambiamento, capendo che ora siamo un club in costruzione e chi arriva deve dare una mano anche a livello di testa".