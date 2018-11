Gazzetta - Laudisa: "Ibrahimovic? Play off mancati accelerano il divorzio, Milan e giocatore continuano a pensarsi"

Nella recente puntata di calciomarket, l'esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato così di un possibile approdo rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Riflettori puntati sull'attaccante svedese, sulle sue pene a Los Angeles ed un mancato accesso ai play off che brucia, ed accelera la crisi. Ora lui non può parlare, ma in testa quel discorso del Milan resta ben vivo. Ecco perché a Casa Milan continuano a pensarci, come confermato dallo stesso Leonardo nelle ultime interviste. Da valutare eventualmente con quali denari, visto l'arrivo del Fair Play Finanziario, ma il suo attuale contratto non è così ricco, dunque un last minute è realmente alla portata. La formula a due punte ha bisogno di un rinforzo, di una pedina ulteriore, chi meglio dello svedese? A Milano tornerebbe anche volentieri...".