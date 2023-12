Gazzetta - Mercato Milan: per ora i rossoneri non accelerano per Ouédraogo. Le priorità sono altre

vedi letture

Nelle ultime settimane, il nome di Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, è stato spesso accostato al Milan, che però non sembra intenzionato ad accelerare il suo arrivo a Milanello a gennaio perchè durante il mercato invernale le priorità sono altre, in primis il difensore centrale. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Ouédraogo ha un contratto con i tedeschi fino al 2027, ma è presente una clausola rescissoria piuttosto abbordabile da 12 milioni di euro. Per lui garantisce Geoffrey Moncada, che lo segue da un paio di anni e che si sta muovendo con grande attenzione per provare a portarlo a Milanello. Ma sembra essere più un discorso per giugno che per gennaio.