Gazzetta - Milan, dialogo aperto con Ibra

Il Milan ha bisogno di un attaccante. L’uomo giusto potrebbe essere Ibrahimovic, grande sogno dei tifosi rossoneri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese si è trovato bene a Los Angeles, ma gli manca tanto l’atmosfera del calcio che conta. Leonardo, in queste settimane, ha tenuto i contatti con l’entourage di Ibra, il quale ha sempre risposto con attenzione ai segnali arrivati da Milano. Le richieste del campione di Malmö sono "umane". Zlatan, infatti, si accontenterebbe anche di un budget da 4 milioni, ovvero la cifra che guadagna attualmente ai Galaxy, sponsor compresi. L’affare è fattibile, ma non sono ancora maturi - scrive la rosea - i tempi per intavolare una trattativa vera e propria.