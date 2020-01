Gazzetta - Milan, i rossoneri hanno il sì di Todibo. Ora si tratta la formula con il Barça

Il blitz di Frederic Massara a Barcellona ha avuto un esito positivo: come riferisce gazzetta.it, il ds milanista è rientrato infatti a Milano con il sì di Jean-Clair Todibo, il quale ha dato il suo ok al trasferimento a Milanello. Ora il club di via Aldo Rossi dovrà tornare a parlare con il Barcellona per trovare la formula giusta per il trasferimento in rossonero del giovane difensore francese classe 2000.