Gazzetta - Milan, in giornata possibile incontro con la Fiorentina per Veretout

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, in giornata potrebbe esserci un incontro tra Milan e Fiorentina per provare a sbloccare la trattativa per Jordan Veretout. Al momento le parti sono piuttosto distanti perché i rossoneri vorrebbero inserire Biglia nell'affare per abbassare la parte cash, mentre il club viola continua a chiedere 25 milioni di euro senza contropartite tecniche.