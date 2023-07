Gazzetta - Milan-Musah: in programma un incontro tra il suo agente e il Valencia per provare a sbloccare l'affare

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa tra Milan e Valencia per Yunus Musah, è in programma un incontro tra l'agente del centrocampista americano e il club spagnolo per provare a sbloccare l'affare. Il giocatore spinge da tempo per trasferirsi in rossonero, ma per ora il Valencia fa muro e non abbassa la sua richiesta da 25 milioni di euro.