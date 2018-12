Gazzetta - Milan, per l’entourage di Ibra non risultano frenate

Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe stata una frenata nei discorsi con Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, per l’entourage dello svedese non ci sarebbe stata nessuna retromarcia. La trattativa non era vicina al traguardo prima (la chiamata di Leonardo non è arrivata) e non è più lontana adesso. In mezzo ognuno fa la propria parte: sul sito dei Galaxy, ad esempio, Ibra è il personaggio che occupa più spazio.