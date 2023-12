Gazzetta - Milan su Kiwior e Badiashile, ma per ora Arsenal e Chelsea non aprono alla cessione a gennaio

Come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan ha bisogno di rinforzi in difesa a gennaio e punta a prendere un centrale in prestito, magari da una big. Tra i nomi che sono stati fatti di più nelle ultime settimane c'è sicuramente quello di Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia che milita ora nell'Arsenal.

Nonostante stia giocando poco, per ora i Gunners non aprono ancora alla sua cessione durante il prossimo mercato invernale. Chissà però che lo scenario non possa cambiare nelle prossime settimane. Lo stesso discorso vale anche per Benoit Badiashile, centrale del Chelsea per cui il Milan ha ricevuto uno no momentaneo.