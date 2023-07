Gazzetta - Non solo il Lille: anche Siviglia e Eintracht Francoforte hanno chiesto informazioni su Adli

vedi letture

Nei giorni scorsi, è trapelato un interesse del Lille per Yacine Adli, trequartista in uscita dal Milan. Quello francese non è però l'unico club che lo ha messo nel mirino: come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, anche anche Siviglia e Eintracht Francoforte hanno chiesto informazioni sull'ex Bordeaux.