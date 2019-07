La Roma è tornata a pensare a Suso, che sarebbe perfetto come esterno d’attacco per il 4-2-3-1 di Fonseca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi e il Milan ci stanno lavorando su, ma non sarà una trattativa facile. Il nodo è la clausola da circa 40 milioni, ma si può trovare un accordo a una cifra inferiore, visto che lo spagnolo con Giampaolo non sarebbe una prima scelta.