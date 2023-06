Gazzetta - Scamacca in uscita dal West Ham? Il Milan lo vorrebbe in prestito: è l'alternativa a Openda

La stagione al West Ham non è stata positiva e per questo Gianluca Scamacca vorrebbe trovare una squadra che gli dia fiducia e lo faccia giocare con continuità. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra i club che lo tengono d'occhio ci sarebbero anche Milan e Juventus: i rossoneri, che lo vorrebbero in prestito, lo vedono come alternativa ad Openda, mentre i bianconeri potrebbero andare su di lui in caso di addio di Vlahovic.