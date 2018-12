GDM - Milan, sondaggio per Willian Josè

Il sito Gianlucadimarzio.com ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato rossonero: "A Leonardo piace l'attaccante brasiliano classe 1991. L'anno scorso era stato sondato anche dalla Roma come possibile rinforzo in caso di partenza di Dzeko

Il Milan continua a sondare il terreno per l'attacco. Dopo la conferma di ieri sera di Leonardo sulla mancata conclusione dell'affare Zlatan Ibrahimovic, che ha promesso ai Los Angeles Galaxy di rimanere, sono tanti i nomi proposti per l'attacco rossonero. Uno di questi è Willian Josè, come riferisce Emanuele Baiocchini di Sky Sport .

Classe '91 attaccante brasiliano con passaporto, della Real Sociedad. Costa parecchio e bisognerà capire cosa accadrà sul versante del FPF. L'ex Las Palmas piace a Leonardo, e al momento può essere una soluzione per l'attacco. Quest'anno 12 partite 3 reti, complice anche un infortunio non è riuscito a giocare con continuità. E' stato sondato anche dalla Roma lo scorso gennaio, poteva essere una soluzione in caso di partenza di Edin Dzeko. Il Milan ci pensa, Willian Josè può essere una possibilità".