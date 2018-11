GDM - Occasione Denis Suarez: Milan e Roma ci pensano

Denis Suarez potrebbe essere uno degli obiettivi del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo, infatti, non sta trovando spazio al Barcellona, soltanto 100 i minuti collezionati fino ad ora, e starebbe cercando una squadra dove poter giocare con maggiore continuità. Il club rossonero, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, avrebbe già effettuato un primo sondaggio esplorativo per conoscere i costi e la formula dell’operazione, un prestito con diritto di riscatto. Sono ancora da scoprire le volontà del Barcellona a queste condizioni, ma la volontà del calciatore potrebbe essere un fattore determinante.

Sulle tracce del 1994, tuttavia, non ci sarebbe solo il Milan ma anche la Roma e il Napoli.