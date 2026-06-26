Gimenez interessa al Porto: la situazione e le parole dell'attaccante

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Lo stesso Gimenez ha chiesto di mettere in standby tutte le opzioni per concentrarsi sul Mondiale: ecco la situazione attuale

Conclusa la valutazione delle possibili alternative, Gerry Cardinale ha deciso di non nominare un nuovo dirigente per l’area football del Milan. La proprietà ha preferito confermare un sistema gestionale condiviso, nel quale più figure interne prenderanno parte alle decisioni strategiche.

Ruben Amorim sarà la guida tecnica del progetto. Sarà lui a definire le necessità della rosa, stabilendo le priorità del mercato e indicando i reparti da rinforzare insieme alle caratteristiche dei nuovi innesti. Il lavoro di scouting e data analysis sarà orientato alla ricerca dei profili più adatti alle richieste del tecnico, mantenendo come riferimento qualità tecnica e sostenibilità economica.

Il gruppo decisionale comprenderà Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Gerry Cardinale, mentre Zlatan Ibrahimovic continuerà il proprio percorso come Senior Advisor.

Intanto si comincia a parlare di mercato. Ieri sono circolate voci di una trattativa avanzata tra il Milan e il Porto per Santiago Gimenez, in verità il giocatore interessa ai portoghesi, che hanno preso informazioni sul messicano, ma come riporta il Corriere dello Sport ancora non è partita nessuna proposta. Lo stesso Gimenez ha chiesto di mettere in standby tutte le opzioni per concentrarsi sul Mondiale: "L’accordo che abbiamo preso era di non parlarmi di nulla finché sarò qui con la mia nazionale".