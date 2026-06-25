MLS pazza di Pulisic, ma per Cardinale e Amorim è incedibile
Come conferma il The Athletic, Christian Pulisic in queste ultime settimane è diventato un forte obiettivo di mercato per tantissime squadre di MLS. La prima offerta ad arrivare è stata quella dei New York City che sta tentando il giocatore con un offerta monstre da 10 milioni di euro a stagione. Per il patron del Mian Gerry Cardinale però, il numero 11 del Milan è incedibile ed è pronto a rispedire al mittente tutte le offerte.
Questa scelta è condivisa appieno anche dal neo tecnico Ruben Amorim che, nel suo 3-4-2-1 vede l'americano un pilastro della trequarti. L'intenzione infatti è quella di affidargli le chiavi di quella zona di campo e affiancarlo con un altro trequartista, a supporto di quella che sarà la punta che arriverà dal mercato estivo.
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