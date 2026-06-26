Milan, l'obiettivo per l'attacco è Goncalo Ramos: la situazione

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Nelle scorse ore c’è stata la prima offerta al Psg per Gonçalo Ramos. Il giro d’affari è gestito dal potente agente Jorge Mendes

Dopo aver preso in considerazione diverse soluzioni, Gerry Cardinale ha deciso di non inserire un nuovo dirigente nell’area football del Milan. La scelta della proprietà è stata quella di proseguire con una gestione condivisa, affidando le decisioni strategiche a un gruppo interno.

Ruben Amorim rappresenterà il punto di riferimento sul piano tecnico. Sarà lui a individuare le esigenze della squadra e a fissare le priorità di mercato, indicando i reparti da rinforzare e il profilo dei nuovi acquisti.

Lo scouting e il team di data analysis avranno il compito di selezionare i candidati più adatti alle richieste dell’allenatore, sempre nel rispetto della sostenibilità economica. Il nucleo decisionale sarà formato da Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Cardinale. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a collaborare nelle vesti di Senior Advisor.

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse ore c’è stata la prima offerta al Psg per Gonçalo Ramos. Il giro d’affari è gestito dal potente agente Jorge Mendes. Ramos è il preferito di Amorim, soprattutto per caratteristiche e il fatto che parlino la stessa lingua potrebbe essere una carta vincente. Intanto la trattativa è cominciata, e nelle prossime ore si comprenderà la risposta del Paris Saint-Germain, che inizialmente avrebbe chiesto circa 50 milioni.