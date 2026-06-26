Milan, l'obiettivo per l'attacco è Goncalo Ramos: la situazione
Dopo aver preso in considerazione diverse soluzioni, Gerry Cardinale ha deciso di non inserire un nuovo dirigente nell’area football del Milan. La scelta della proprietà è stata quella di proseguire con una gestione condivisa, affidando le decisioni strategiche a un gruppo interno.
Ruben Amorim rappresenterà il punto di riferimento sul piano tecnico. Sarà lui a individuare le esigenze della squadra e a fissare le priorità di mercato, indicando i reparti da rinforzare e il profilo dei nuovi acquisti.
Lo scouting e il team di data analysis avranno il compito di selezionare i candidati più adatti alle richieste dell’allenatore, sempre nel rispetto della sostenibilità economica. Il nucleo decisionale sarà formato da Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli, Castelblanco e Cardinale. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a collaborare nelle vesti di Senior Advisor.
Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse ore c’è stata la prima offerta al Psg per Gonçalo Ramos. Il giro d’affari è gestito dal potente agente Jorge Mendes. Ramos è il preferito di Amorim, soprattutto per caratteristiche e il fatto che parlino la stessa lingua potrebbe essere una carta vincente. Intanto la trattativa è cominciata, e nelle prossime ore si comprenderà la risposta del Paris Saint-Germain, che inizialmente avrebbe chiesto circa 50 milioni.
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