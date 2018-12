Goal - Ibra ad un passo dal Milan: l'affare è in dirittura d'arrivo

Secondo quanto riferisce goal.com, Zlatan Ibrahimovic sarebbe ad un passo dal tornare a vestire il rossonero per la seconda volta in carriera. L'affare, infatti, sarebbe in dirittura d'arrivo. L'attaccante svedese dovrebbe, perciò, interrompere a breve il proprio contratto, che lo lega ai Los Angeles Galaxy fino a dicembre del 2019, per firmare il nuovo accordo con il Milan.