Ibra, i Galaxy non si arrendono

A Los Angeles non si arrendono. Nella lista consegnata dai Galaxy per la nuova stagione spicca il nome di Ibrahimovic. La franchigia californiana spera di trattenere lo svedese, ma non sarà affatto semplice. Il club americano proverà a migliorare il trattamento economico di Ibra, ma difficilmente riuscirà a spingersi oltre l’attuale ingaggio da 1.2 milioni. Come riporta Tuttosport, infatti, i Galaxy non hanno un posto libero per assegnare a Zlatan lo status di "designated player", quello che consente di andare oltre il salary cup. Il Milan, dunque, può continuare a trattare Ibrahimovic, il quale potrebbe rescindere il suo attuale contratto oppure arrivare in prestito.